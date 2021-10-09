«بسبب الهيروين» ربة منزل تخنق رضيعتها

شهدت منطقة أبو تلات غرب الاسكندرية، حادث مؤلم، ربة منزل قتلت حياة رضيعتها «خنقًا» داخل مركز لعلاج الإدمان ة، وذلك بعدما أصيبت بحالة هياج لرفض المسئولين خروجها لتعاطى مخدر الهيروين.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل ربة منزل قتلت حياة رضيعتها خنقًا داخل مركز لعلاج الإدمان

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة أول العامرية بورود بلاغا بوجود جثة رضيع داخل مركز لعلاج الإدمان بأبو تلات. واتضح من الفحص وجود جثة رضيعة عمرها سنة و3 أشهر، مسجاة أعلى سرير بإحدى الغرف داخل المركز.

التح ريات

واتضح من خلال التحريات أن المتهمة «س.م.ع ٣٥ عاما»، ربة منزل، مدمنة، وأضافت التحريات أنه يوم الحادث طلبت المتهمة من المشرفين على المركز الخروج والمغادرة لإحساسها بالضيق إلا أنهم رفضوا، فأصيبت بحالة هياج وقامت بخنق الطفلة.

وجدير بالذكر شهدت منطقة المرج حادث مؤلم، لقي طفل مصرعه عندما صدمتة سيارة بالطريق الجديد أثناء محاولة والدته اللحاق بالسيارة صدمتها سيارة أخرى وأصيبت باصابات خطيرة .

تحيا مصريرصد في السطور التالية مصرعه الطفل عندما صدمتة سيارة بالطريق الجديد وإصابة والدتة

تفاصيل الحادث

وتعود تفاصيل الحادث عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة اخطارا من شرطة النجدة مفاده بورود بلاغا من أحد الاهالي بوجود طفل متوفي والدتة بجوارة مصابة بكسور وكدمات بالشارع الجديد بمنطقة المرج ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمحل الواقعة وعثر على جثة «على ع، 12 سنة».

شهود العيان

بعمل التحريات وسؤال شهود عيان إتضح أن سيارة دهست الطفل حال تواجده بالشارع وحاول قائدها الفرار وأثناء ملاحقة والدة الطفل لها صدمتها هى الأخرى سيارة مما نتجة عن مصرع الطفل وإصابة والدته وتم نقلها لأحد المستشفيات بمنطقة السلام لتلقى العلاج وجارى ضبط السائق الهارب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.