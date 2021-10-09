فيديوجراف.. الجناح المصرى فى إكسبو 2020.. مشاركة مميزة وإقبال غير مسبوق

جدة - نرمين السيد - وعبر الزائرون عن انبهارهم بمدى التقدم الذى تشهده مصر حاليا، ويقع الجناح المصرى فى منطقة الفرص بجوار جناح دولة الإمارات. ويعد الإكسبو فرصة لاطلاع الزوار على التجربة التنموية المصرية، حيث تشارك مصر بمعروضات على رأسها التابوت الأثرى للكاهن بسماتيك.

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