/655257/مفاجأة-مصدر-يكشف-لـ-تحيا-مصر-حقيقة-زواج-محمد-الملاح-33-مرة--محصلش-ليه-هو-هولاكو

كشف مصدر لـ دوت الخليج، عدم صحة ماقاله المواطن محمد الملاح المعروف إعلامياً بـ "المحلل الشرعى"، والذى ظهر مؤخراً مع الاعلامي شريف عامر، على فضائية أم بي سي مصر، وأدعي أنه تزوج 33 مرة زواجاً رسمياً موثقاً.

دوت الخليج

وأكد المصدر لـ دوت الخليج، أن السجلات الرسمية لايوجد بها هذا العدد من الزيجات، التى ذكرها المدعو محمد الملاح، حيث تحدث عن زواج رسمي وطلاق بعقود رسمية موثقة، مدعياً أنه يملك المستندات وهذا الكلام عار تماماً من الصحة.

وتابع المصدر فى تصريحاته لـ دوت الخليج، أنه برصد الواقعة تبين أن المدعو محمد الملاح، قد تزوج بالفعل عدد من المرات على فترات متباعدة وكان الطلاق يحدث مابين أسبوع الى 20 يوماً، إلا أن حالات الزواج لم تصل إلى هذا الرقم، مؤكداً أن ماذكره به مبالغة كبيرة.

مفاجأة.. مصدر يكشف لـ دوت الخليج حقيقة زواج محمد الملاح 33 مرة " محصلش ليه هو هولاكو"

ومن جانب أخر كشف أحد افراد أسرة محمد الملاح لـ دوت الخليج، أن الملاح تزوج بالفعل أكثر من مرة لكن لم يصل إلى هذا العدد من الزيجات، قائلاً " الكلام اللى قاله ده هبد و الرقم اللى قاله فى البرنامج مش حقيقي وأنا بتحداه أنه يطلع الورق اللى يثبت اتجوز 33 مرة ليه هو هولاكو".

حقيقة زواج محمد الملاح 33 مرة " محصلش ليه هو هولاكو"

يشار إلى أن الإعلامى شريف عامر استضافه فى حلقة حوارية آثارت جدل واسع على مواقع التواصل الإجتماعى ورفض تام لمثل هذه التصرفات التى تخالف الشرع كما أنها تخالف الأعراف المصرية، فى الوقت الذى قام عدد من المحامين ومنهم سمير صبرى بالتقدم ببلاغ رسمى للنائب العام بتهمه فيه بإرتكاب الزنا العلنى وضرورة أن يطبق عليه القانون والمحاسبة فى الوقت الذى أصدرت دار الإفتاء بيانا رسمية بشأن هذه الواقعة.

دار الإفتاء أكتدت فى رؤيتها على أن الزواج بشرط التحليل حرام شرعا فزواج المرأة المبتوتة أى المطلقة ثلاثا لكى تحل للزوج الأول وهو ما يعرف بـ"الزواج بشرط التحليل"، حرام شرعا باتفاق الفقهاء واستندت دار الإفتاء فى ردها على حديث النبى صلى الله عليه وسلم: "أنه لعن المحلِل والمحلل له".