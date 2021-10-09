الدقهلية بطلاً لدورى مستقبل وطن للعام الثانى على التوالي.. والفريق يتسلم الدرع ونص مليون جنيه

/655252/الدقهلية-بطلا-لدورى-مستقبل-وطن-للعام-الثانى-على-التوالي-والفريق-يتسلم-الدرع-ونص-مليون-جنيه

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتمكن فريق الدقهلية أن يفوز بالمباراة النهائية على فريق القاهرة، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4

وكان الوشط الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وبهذه النتيجة يحافظ فريق الدقهلية على اللقب للعام الثاني على التوالي، ويحصل على نصف مليون جنية، قيمة الحصول على المركز الأول، أما فريق القاهرة سوف يحصل على ربع مليون جنية، أما فريق الإسماعيلية فقد حصل على المركز الثالث ويحصل على 150 ألف جنية.

حضور نيابى وحكومى واسع بنهائى دورى مستقبل وطن بمشاركة رئيس الشيوخ ووزير الرياضة

شارك المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس حزب مستقبل وطن، بفعاليات نهائى دورى حزب مستقبل المقام مساء اليوم بين محافظة القاهرة ومحافظة الدقهلية وذلك بعدما إمتد لأكثر من شهرين تنافس خلالها ٧٥٠٠ فريقً مثلوا كافة ربوع ومحافظات الجمهورية.

دوري مستقبل وطن

كما يشارك أيضا الأمين العام النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن أشرف رشاد، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، ووزير الرياضة أشرف صبحى، والمهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، وأيمن مختار، محافظ الدقهلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، كما يشارك أيضا النائب أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، والنائب محمد منظور نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، والنائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، والنائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ بجانب رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب.

وشهدت الأيام الأخيرة استعدادات مكثفة من حزب مستقبل وطن لإقامة الدور النهائي للموسم الثالث من دوري مستقبل وطن حيث أقيمت قرعة الدور النهائي للبطولة بمقر المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر من خلال اللجنة العليا للبطولة التي شكلتها الأمانة المركزية للحزب تحت إشراف المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب وضمت في عضويتها النائب محمد جمال الجارحي الأمين العام المساعد وأمين شباب الحزب ومحمد عمار أمين العمل الجماهيري والمهندس أحمد صبري أمين شئون المجالس المحلية.

دوري مستقبل وطن يستهدف توفير الفرصة لجموع الشباب علي مستوي محافظات الجمهورية من سن 18 حتي 25 ، وذلك فى كل محافظة، ومدينة، ومركز وقرية، وصولا لكل قري ونجوع وشياخات مصر، حيث أن هناك قطاع كبير من المواهب والتى لم ولن تكتشف لعدم وجود فرصة، ودوري مستقبل وطن فرصة ذهبية لتحقيق حلم أي شاب يملك موهبة حقيقة فى كرة القدم.