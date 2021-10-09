رئيس مجلس الشيوخ ووزير الشباب والرياضة يسلمان درع دوري مستقبل وطن لفريق الدقهلية «صور»

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تواجد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بجانب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتواجد أيضا أيمن مختار محافظ الدقهلية، واللواء خالد عبد العال، وذلك من أجل تسليم الفائزين درع بطولة دورى مستقبل وطن بنسخته الثالثه لفريق الدقهلية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وفازت الدقهلية بالمركز الأول والحصول على نصف مليون جنية، أما فريق القاهرة فقد حقق المركز الثاني وحصل على ربع مليون جنية، ويأتي الإسماعيلية في المركز الثالث والحصول على مبلغ 150 ألف جنية. وتم تكريم طاقم حكام المباراة من جانب المسئولين، وحصل الكابتن محمد حسن والكابتن طارق سامي. وحصل إسلام شيحة حارس الدقهلية على لقب أفضل حارس في البطولة. وحصل محمد منصور عطا لاعب محافظة القاهرة على جائزة هداف البطولة برصيد 12 هدف. وحصل سمير عصام بلية لاعب الدقهلية على جائزة أفضل لاعب في البطولة. وحصل فريق الإسماعيلية على الميدالية البرونزية، وقام المهندس هشام حطب، بتسليم الميداليات للاعبين. وتم تسليم شيك بمبلغ 150 ألف جنية لفريق الإسماعيلية. وتم تسليم جوائز المركز الثاني لفريق القاهرة والميداليات الفضية، وقام المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بتسليم الميداليات للاعبين. وتم تسليم شيك بمبلغ ربع مليون جنية لفريق القاهرة بعد الحصول على المركز الثاني. وتم تسليم جوائز المركز الأول لفريق الدقهلية، والميداليات الذهبية، وقام الدكتور أشرف صبحي بتسليم ميداليات المركز الأول للاعبين. وتم تسليم شيك بمبلغ نصف مليون جنية لفريق الدقهلية بعد الفوز باللقب والحصول على المركز الثاني. تم تسليم كأس البطولة لفريق الدقهلية بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور أشرف صبحي.

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