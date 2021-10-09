/655255/بسبب-الإزالات-إعتداء-أهالي-المحلة-علي-رئيس-الحي

اعتداء الاهالي، علي رئيس حي المحلة الكبري، بإلقاء قالب طوب علية أثناء حملة إزالة قام بها الحي للتصدي لمخالفة بناء، والذي قام بتقديم بلاغا، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل اعتداء أهالي علي رئيس حي المحلة الكبري

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا، من مأمور قسم أول المحلة الكبرى يفيد بورود بلاغ من ممدوح النجار رئيس حي أول يتهم فيه عدد من الأشخاص باعتراضهم والتعدي عليهم بالسب والضرب والقذف بالحجارة حال تنفيذ إزالة أعمال بناء مخالف بأحد العقارات بمنطقة أبو راضي دائرة أول المحلة.

رئيس حي المحلة الكبري

وأضاف رئيس حي أول المحلة الكبرى في محضر الشرطة إن مسئولي منطقة أبو راضي التابعة لدائرة الحي اكتشفوا وجود أعمال بناء مخالفة بأحد العقارات وتم إصدار تعليمات على الفور بضرورة التصدي لتلك المخالفة واتخاذ اللازم قانونيا.

وجدير بالذكر

شهدت منطقة أبو تلات غرب الاسكندرية، حادث مؤلم، ربة منزل قتلت حياة رضيعتها «خنقًا» داخل مركز لعلاج الإدمان ة، وذلك بعدما أصيبت بحالة هياج لرفض المسئولين خروجها لتعاطى مخدر الهيروين.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل ربة منزل قتلت حياة رضيعتها خنقًا داخل مركز لعلاج الإدمان

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة أول العامرية بورود بلاغا بوجود جثة رضيع داخل مركز لعلاج الإدمان بأبو تلات. واتضح من الفحص وجود جثة رضيعة عمرها سنة و3 أشهر، مسجاة أعلى سرير بإحدى الغرف داخل المركز.

التحريات

واتضح من خلال التحريات أن المتهمة «س.م.ع ٣٥ عاما»، ربة منزل، مدمنة، وأضافت التحريات أنه يوم الحادث طلبت المتهمة من المشرفين على المركز الخروج والمغادرة لإحساسها بالضيق إلا أنهم رفضوا، فأصيبت بحالة هياج وقامت بخنق الطفلة.