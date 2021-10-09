فى اليوم الثالث.. رئيس أساقفة كانتربرى يتفقد خدمة اللاجئين

جدة - نرمين السيد - واصل جاستن ويلبى رئيس أساقفة كانتربرى، زيارته للقاهرة لليوم الثالث، إذ استكمل يومه بتفقد المؤسسات الأسقفية بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك بصحبة سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية.





وخلال الجولة، قدم الدكتور ماجد موسى المدير العام لمؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية برامج وأنشطة المؤسسة باعتبارها الذراع التنموى للكنيسة الأسقفية بمصر فى مجالات التنمية المجتمعية من خلال برامج التعليم والتنمية الاقتصادية والصحة وتحسين الأحوال المعيشية وخدمة الفئات المهمشة مثل الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة.

والتقى رئيس أساقفة كانتربرى بالدكتور ماجد شوقى مدير مكتب مؤسسة مصر الملجأ الذى عرض طرق عمل المؤسسة فى مجال دعم ومساندة اللاجئين وبصفة خاصة القادمين من الدول الإفريقية من خلال تقديم المساعدات الإنسانية وتوفير فرص التعليم والتدريب والتوظيف إلى جانب الاهتمام بالجانب الطبى من خلال مراكز الرعاية الطبية التابعة للمكتب.

من جانبه، أثنى ويلبى على أهمية الدور الذى تلعبه مؤسسة الرعاية الأسقفية فى العمل على تحسين فرص حياة الذين جاء المسيح من أجلهم وفى تقديم صورة الكنيسة الخادمة للفئات المهمشة والبسيطة، كما التقى بعض اللاجئين من المستهدفين من الخدمات التى تقدمها المؤسسة.

وتفقد ويلبى كلية اللاهوت الأسقفية والتقى البروفيسور أشلى نول رئيس مجلس إدارة كلية اللاهوت الأسقفية واستمع إلى شرح مفصل عن برامج البكالوريوس والماجستير التى تقدمها الكلية بفروعها الثلاثة فى مصر بالقاهرة والإسكندرية والمنيا بالإضافة إلى فرعى الكلية بجامبيلا لخدمة القرن الإفريقى وتونس لخدمة شمال إفريقيا.

وأعرب ويلبى عن أمله أن تواصل الكلية دورها فى إثراء التعليم اللاهوتى وأن تصل إلى كافة مناطق الإقليم مستقبلا لنشر كلمة الله وتعاليم الكتاب المقدس.