عبر Zoom.. البابا تواضروس يلتقى شباب الأسبوع العالمى الأول

جدة - نرمين السيد - عقد قداسة البابا تواضروس الثانى، اليوم السبت، لقاء من المقر البابوى بالقاهرة، على شبكة الإنترنت عبر تطبيق Zoom، مع مجموعة من الشباب القبطى ممن شاركوا فى الأسبوع العالمى الأول لشباب الكنيسة القبطية عبر قارات العالم الذى عقد فى أغسطس 2018.





وتناول قداسة البابا أثناء اللقاء موضوع "أهمية الوقت" من خلال مثل العذارى الحكيمات، داعيا إلى التمسك بخمس جواهر هى: الإيمان، الكتاب المقدس، الكنيسة المقدسة، نقاوة السلوك، الحياة الأبدية. وفى الختام اطمأن قداسته على دراستهم وأعمالهم وخدماتهم التى يقومون بها فى عدة مجالات.

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