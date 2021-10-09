نيفين جامع: الرئيس يقدم كامل الدعم لأصحاب الحرف التراثية

جدة - نرمين السيد - وأضافت جامع -خلال اتصال هاتفى مع برنامج (صالة التحرير)، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر فضائية (صدى البلد)، اليوم السبت- أن "معرض تراثنا حقق مبيعات 100 مليون جنيه العام الماضى؛ كما أن أسعار المعرض متميزة وفى متناول الجميع".

وأوضحت أن 1500 عارض شاركوا فى معرض (تراثنا) هذا العام بمنتجات للحرف اليديوية، مضيفة "أنه جرى إنشاء جناح لقرى (حياة كريمية) فى تراثنا"، لافتة إلى أن بعض العارضين طالبوا الرئيس السيسى بالاهتمام بالحرف التراثية فى التعليم الفنى.

وحول معرض (إكسبو دبى) الذى تشارك فيه مصر، قالت جامع: "إنه حدث تتم إقامته كل 4 سنوات فى إحدى دول العالم والذى استضافته الإمارات هذا العام بمشاركة 192 دولة، مشيرة إلى أن الهدف من المعرض هو عرض كل دولة لتراثها وإنجازاتها وحرصنا على المشاركة بجناح متميز على مساحة 3000 متر"؛ مضيفة: "عرضنا حضارة مصر القديمة وتم إرسال أحد التوابيت المكتشفة حديثا وعدد من القطع الأثرية للعرض بالجناح المصرى، وكذا إنجازات مصر من مشروعات التنمية الكبرى المتمثلة فى قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية وشبكة الطرق والكبارى".

ونوهت إلى أن جناح مصر شهد أعلى معدل لتوافد الزائرين لمعرض (إكسبو)، حيث تردد على الجناح أكثر من 50 ألف زائر حتى الآن.