فيديو.. تفاصيل جولة الرئيس السيسى فى معرض تراثنا للحرف اليدوية

جدة - نرمين السيد - عرضت قناة رئاسة الجمهورية على موقع يوتيوب، فيديو لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، لمعرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية بمركز مصر للمعارض الدولية.





وتفقد الرئيس عددا من الأجنحة الخاصة بالصناعات اليدوية، حيث وجه بتقديم كافة التسهيلات للعارضين المشاركين فى المعرض، واستمع إلى تفاصيل المعرض من وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع. كما تحدث الرئيس إلى عدد من العارضين وسألهم عن أى طلبات أو تسهيلات يمكن تقديمها لهم لتسهيل عملهم.

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