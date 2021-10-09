الصحة والتعليم تناشدان أسر الطلاب الحصول على لقاح كورونا بداية من رياض...

ناشدت وزارتا الصحة والسكان والتربية والتعليم، كافة أولياء الأمور وأسر الطلبة، بداية من أول رياض الأطفال، حتي مرحلة الثانوية العامة والفنية، بسرعة التوجة إلى أقرب مركز من مراكز اللقاحات المنتشرة على مستوى الجمهورية، للحصول على اللقاح لحماية الطلبة للحفاظ على استقرار العملية التعليمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.