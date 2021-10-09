الصحة: إطلاق 8 قوافل طبية بالمحافظات ضمن ”حياة كريمة” غدا  

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فى إنفوجراف تعريفى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إطلاق 8 قوافل طبية ، غدا الاحد ، ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، للكشف والعلاج مجانًا في تخصصات "نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال الباطنة - الأنف والأذن العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية خدمات الأشعة والتحاليل"

وقالت وزارة الصحة ، أن المحافظات التى ستنطلق فيها القوافل الطبية هى ( القليوبية - الفيوم - الاسكندرية - كفر الشيخ - اسيوط - بنى سويف - سوهاج - البحر الاحمر )

يأتى ذلك ضمن سلسلة متواصلة من الحملات المماثلة في شتى محافظات الجمهورية، لتقديم الكشف والعلاج مجانا للمواطنين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة.

من ناحية أخرى، تواصل وزارة الصحة رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105