الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة 

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس على مدار 48 ساعة المقبلة حيث يشهد شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة ونشاط للرياح وأمطار خفيفة على بعض المناطق.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأوضحت الأرصاد أن طقس الأحد يشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الأحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 العظمى والصغرى 21، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 22، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 34 للعظمى والصغرى 25، وعلى شمال الصعيد 35 للعظمى والصغرى 23، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 26.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الاثنين المقبل ، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، و مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، ويكون لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأوضحت الأرصاد أن طقس الاثنين يشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاثنين، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 العظمى والصغرى 20، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 21، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 25، وعلى شمال الصعيد 35 للعظمى والصغرى 21، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 27.