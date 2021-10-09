قيمتها 11مليون ونصف.. الداخلية تحبط تهريب 325 ألف قرص عقار كبتاجون

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عناصر تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص- "لهم معلومات جنائية") يعتزمون إعداد وتجهيز شحنة لمخدر الكبتاجون وتغليفها بأوراق الكربون فى محاولة منهم لإخفائها والحيلولة دون ضبطها، تمهيداً لتهريبها لإحدى الدول.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة .. تم ضبطهم حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزتهم (عدد 325 ألف قرص مخدر لعقار "الكبتاجون" - مبلغ مالى - هاتف محمول).. بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (11,500,000) أحد عشر مليون وخمسمائة ألف جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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