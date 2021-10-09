/655258/حمدي-النقاز-رحلت-عن-الزمالك-بسبب-وقف-القيد-وبيراميدز-كان-يريد-الحصول-على-خدماتي-ولكنني-رفضت

أكد حمدي النقاز، لاعب نادي الزمالك، والمنتقل حديثا لفريق أهلي جدة السعودي أنه سعيد بهذه الخطوة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" رحلت عن الزمالك على غير رغبتي، لأنني كنت أريد التواجد مع الفريق ولكن وقف القيد كان سببا في رحيلي عن الزمالك".

وزاد" تجاء لي العديد من العروض خلال الفترة الماضية، وكان أقربها من فريق بيراميدز، ولكنني قررت التواجد مع أهلي جدة السعودي".

وأكمل" كنت أتمنى التواجد مع نادي الزمالك ولكن قرار وقف القيد كان سببا في رحيلي عن الفريق والتواجد مع أهلي جدة السعودي لمدة عام".

وزاد" أشكر وكيلي محمد حبشي والذي لعب دوراً كبيرا خلال الفترة الماضية، وذلك من أجل إنهاء الأمور، والانتقال كان حرا للفريق السعودي".

واختتم" رغبتي كانت اللعب للزمالك أو الخروج خارج مصر وعدم اللعب داخل مصر، وأتمنى التوفيق لمنتخب مصر وتونس في التأهل للمرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم".

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إستقرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسن لبيب علي خروج الدولي التونسي حمدي النقاز إعارة لمدة موسم إلي فريق أهلي جدة السعودي.

ونجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك في تسويق حمدي النقاز وخروجة علي سبيل الإعارة لمدة موسم بعد صدور قرار من الإتحاد الدولي لكرة القدم بحرمان نادي الزمالك من قيد اللاعبين لمدة فترتين متتاليتين.

حمدي النقاز

الجدير بالذكر أنة تم إنتهاء فترة الإنتقالات الصيفيفة بالدوري السعودي نهاية أغسطس الماضي ولكن هناك بند في لائحة الإتحاد السعودي يسمح للأندية في حالة إصابة أحد لاعبيها إصابة مزمنة بإستبدالة وهو ما يسعي إلية مسؤولوا النادي السعودي بالتعاقد مع حمدي النقاز بعد إصابة الصربي ليوبومير فيسا لاعب خط وسط الفريق.

ومن المقرر أن يخرج النقاز علي سبيل الإعارة إلي صفوف أهلي جدة السعودي لمدة موسم واحد علي أن يعود إلي صفوف نادي الزمالك بعد إنتهاء فترة الغقوبة الموقعة علية.

وكان نادي الزمالك قد أتم تعاقدة مع حمدي النقاز لمدة ثلاث مواسم بعد فسخ تعاقدة مع نادية الترجي التونسي.