/655259/الزمالك-يوضح-الأزمات-الخاصة-ببعثة-لفريق-قبل-السفر-إلى-كينيا-لمواجهة-توسكر

أكد منتصر الرملاوي، المدير الإداري لنادي الزمالك، أن الفريق يستعد للسفر إلى كينيا من أجل خوض لقاء توسكر الكيني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" سنسافر عبر شركة مصر للطيران، ومدة السفر ستكون 4 ساعات فقط وهذا الأمر جيد للغاية".

وزاد" الاتحاد الكيني يوفر لنا جميع الاحتياجات وستحصل جميع بعثة الزمالك على التطعيمات الخاصة بالسفر غلى أفريقيا".

وأكمل" هناك حظر تجوال من العاشرة مساء وحتى الرابعة صباحا في كينيا والطقس معتدل حاليا هناك".

وواصل" تم ترشيح العديد من فنادق الإقامة، ويبعد عن ملعب المباراة بـ 6 كيلو ويبتعد عن ملعب المباراة لمدة ربع ساعة".

واختتم" تم الانتهاء اليوم بالتصاريح الخاصة بسفر البعثة وأيضا مسحات فيروس كورونا، وإنهاء التصاريح الخاصة بمصوري الفريق والسوشيال ميديا".

حمدي النقاز: رحلت عن الزمالك بسبب وقف القيد.. وبيراميدز كان يريد الحصول على خدماتي ولكنني رفضت

أكد حمدي النقاز، لاعب نادي الزمالك، والمنتقل حديثا لفريق أهلي جدة السعودي أنه سعيد بهذه الخطوة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" رحلت عن الزمالك على غير رغبتي، لأنني كنت أريد التواجد مع الفريق ولكن وقف القيد كان سببا في رحيلي عن الزمالك".

الزمالك يسافر إلى كينيا

وزاد" تجاء لي العديد من العروض خلال الفترة الماضية، وكان أقربها من فريق بيراميدز، ولكنني قررت التواجد مع أهلي جدة السعودي".

وأكمل" كنت أتمنى التواجد مع نادي الزمالك ولكن قرار وقف القيد كان سببا في رحيلي عن الفريق والتواجد مع أهلي جدة السعودي لمدة عام".

وزاد" أشكر وكيلي محمد حبشي والذي لعب دوراً كبيرا خلال الفترة الماضية، وذلك من أجل إنهاء الأمور، والانتقال كان حرا للفريق السعودي".

واختتم" رغبتي كانت اللعب للزمالك أو الخروج خارج مصر وعدم اللعب داخل مصر، وأتمنى التوفيق لمنتخب مصر وتونس في التأهل للمرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم".

أهلي جدة ينهي إتفاقة مع الزمالك لإستعارة النقاز.. وشرط وحيد للإعلان الرسمي

إستقرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسن لبيب علي خروج الدولي التونسي حمدي النقاز إعارة لمدة موسم إلي فريق أهلي جدة السعودي.

ونجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك في تسويق حمدي النقاز وخروجة علي سبيل الإعارة لمدة موسم بعد صدور قرار من الإتحاد الدولي لكرة القدم بحرمان نادي الزمالك من قيد اللاعبين لمدة فترتين متتاليتين.