محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل أزمة طفل «ادينى الواجب»: كان خارج معانا

جدة - نرمين السيد - وأضاف مختار، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى" على قناة "صدى البلد": "إنه عند مروره وتفقده لعدد من المدارس فى نطافة المنصورة اليوم السبت، وجد طفل يبكى داخل الفصل".

وتابع أنه عندما سأل الطفل حول سبب بكاءه، أجابه أنه أنهى الواجب الدراسى وقام بكتابة اسمه فى الكراسة ويرغب فى الذهاب إلى منزله وهو يبكى بشدة قائلا: "إدينى الواجب عايز أروح".

وأكمل: "الطالب كان شايف إنه عمل الواجب اللى عليه وعايز يمشى وقالنا نبلغ والده إنه أنهى الواجب اللى عليه وأحنا ماشيين لقينا الطفل ماشى ورانا"، موضحا أنه قام بتهدئته وصفق الجميع له حتى يرفعوا من روحه المعنوية.