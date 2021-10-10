تاج الدين: الرئيس وجه بتطعيم كل الكوادر التعليمية وأعضاء هيئات التدريس

جدة - نرمين السيد - وأضاف تاج الدين، خلال اتصال هاتفى مع برنامج "على مسؤوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر قناة "صدى البلد"، مساء اليوم السبت: "نستهدف حماية أرواح المصريين من التعرض لمضاعفات فيروس كورونا".

وشدد على ضرورة الاستمرار فى اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات حتى مع الحصول على لقاح كورونا؛ من أجل الحد من انتشار الفيروس.

ولفت إلى أنه يتم متابعة الوضع الوبائى لفيروس كورونا فى مصر فى ظل الموجة الرابعة، مضيفا: "أننا مازلنا فى تصاعد حالات الإصابات بفيروس كورونا ولم نصل لذروة الموجة الرابعة".

وتابع: "عندما تثبت أعداد الإصابة بفيروس كورونا لفترة متواصلة نستطيع أن نصرح بأننا وصلنا لذروة الإصابات".

ولفت إلى أن هناك احتمالية لتطعيم الفئة العمرية من 16 إلى 18 عاما بلقاحات كورونا، مبينا أنه تم السماح لبعض أنواع التطعيمات كى يتم إعطاؤها لهذه الفئة العمرية على مستوى العالم، كما أنه سيتم تطعيم كل طلاب الجامعات.

وبين أن وزارة الصحة تناشد أولياء الأمور وأسر الطلاب بالحصول على لقاحات كورونا، قائلا: "ولكن لم يتم الإعلان عن تطعيم طلاب المدارس حتى الآن".