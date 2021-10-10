أحكام بالسجن المؤبد للمتهمين فى قضية رشوة حى وسط الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أسدلت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار وحيد صبرى وعضوية المستشارين طارق محمد حافظ ووائل حسن، اليوم السبت، الستار على قضية اتهام رئيس حى وسط الإسكندرية السابق، وعضو مجلس شعب وآخرين، بتلقى رشوة، والمعروفة إعلاميا بـ "قضية رشوة حى وسط".





وقضت المحكمة بمعاقبة "ص.ع" عضو البرلمان السابق بالسجن المؤبد وغرامة مليون و500 ألف جنيه، والسجن 15 سنة و 10 سنوات للمتهمة "ب.ع" رئيسة حى وسط الإسكندرية، والمؤبد للمتهمة" س.إ" موظفة بالشئون القانونية بمحافظة الإسكندرية.

كما قضت المحكمة بالمؤبد للمتهم "ع.ف" والسجن 3 سنوات للمتهم "أ.و" والسجن سنة مع الإيقاف لكل من "ر.أ." و "ل .ف" وذلك بتهمة الرشوة فى القضية رقم 520 لسنة 2019 جنايات أمن دولة طوارئ.

كان المستشار محمد عبد السلام أمين، المحامى العام لنيابات استئناف الإسكندرية، أحال المتهمين للمحاكمة بتهمة الرشوة والتربح وهم كل من المهندسة "ب.ع" رئيس حى وسط، و"س.أ"، باحثة قانونية بالحى، وآخرين، بتلقى رشوة لتسهيل إزالة وهدم المنشآت الآيلة للسقوط بالأمر المباشر، وهدم عقارات دون وجه حق.

وجاء فى قائمة أدلة الثبوت المرفقة بأمر الإحالة أخذ المتهمين مبلغ ٢٥٠ ألف جنيه من أحد المقاولين لإسناد إزالة وهدم منشآت آيلة للسقوط بالأمر المباشر مخالفة للقانون، وتحصلهما على مبلغ ٥٠٠ ألف جنيه لإدراج أحد العقارات ضمن العقارات الآيلة للسقوط بنطاق الحى لتسهيل هدمه، وتحصلهما على مبلغ ٢ مليون جنيه نظير التغاضى عن تخريب أحد العقارات.

وتضمنت الاتهامات التغاضى عن تخريب عقار بنطاق الحى والحصول على ٤٠٠ ألف جنيه لغض الطرف عن ذلك.

ونسبت التحقيقات لعضو مجلس النواب "ص.ع" عن دائرة الرمل، تسهيل حصول المتهمتين الأولى والثانية على رشوة من المقاولين واجتزاء جزء من المبالغ لنفسه حيث كان الواسطة بينهما وبين المقاولين للحصول على مبلغ مليون ونصف نظير تخصيص أراضى لمقابر استثمارية بمنطقة أبيس.

ووجهت النيابة العامة لباقى المتهمين وعددهم ١٣ متهماً، تهمة تقديم الرشوة لموظف عمومى لتسهيل أمور مخالفة للقانون.