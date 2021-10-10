/655260/محامي-الزمالك-لدى-الفيفا-الحكم-في-قضية-كهربا-في-نهاية-هذا-العام-ومن-المتوقع-أن-تكون-عقوبة-مالية-تعويضية

أكد سالفاتوري، محامي نادي الزمالك، أنه بدأ العمل مع نادي الزمالك منذ عام ونصف.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر "جمهور التالتة" عملي مع نادي الزمالك كان عن طريق صديق لي في دولة الإمارات، ومثلت النادي في 5 قضايا وأهمهم كهربا ووقف القيد والنقاز".

وتابع" بالنسبه لقضية كهربا كنت في البداية، وحاليا ننتظر الحكم النهائي، وقضية النقاز تواصل معي النادي بعد قرار الفيفا الذي كان ضد النادي، وتواصلوا معي بشأن هذه القضية، وكانت هناك قضية خاصة بنادي سبورتنج لشبونة".

وزاد" كانت هناك قضية بشأن بنجامين أتشيمبونج وتاوصلوا معي في نهاية القضية، وآخر قضية كانت اللاعب خالد بوطيب".

وأكمل" أما قضية كهربا فنحن الأن في المداولة، وحاليا في قيد التحقيق، والمرحلة الأولى كانت جيدة، واللاعب قدم إستئناف ونحن أيضا، وفي إنتظار القرار النهائي".

واختتم" توقعاتي هي أن قضية كهربا قد خرق العقد مع نادي الزمالك، وسيكون هناك قيمة تعويض سيتم دفعة لنادي الزمالك، وأي قضية يكون هناك تعويض، وربما يتم الفصل في القضية في ديسمبر أو يناير".

فاروق جعفر يكشف آخر التطورات الخاصة بأزمة وقف القيد لنادي الزمالك.. وموقف حمدي النقاز

أكد فاروق جعفر، المستشار الفني لنادي الزمالك، أنه حتى الأن لا يوجد أي جديد في أزمة القيد الخاصة بنادي الزمالك.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" لم نتمكن حتى الأن من التجديد للاعبين الذين قام نادي الزمالك بشرائهم خلال الفترة الأخيرة، وأي لاعب لا نستطيع تثبيت تعاقده معنا سنقوم بإخراجة للإعارة خلال الفترة القادمة".

وزاد" بيراميدز لم يتفاوض معنا من أجل الحصول على خدمات حمدي النقاز، ولا يوجد اي كلام نهائي في هذا الأمر، وباقي اللاعبين لا يوجد أي جديد لهم خلال الفترة الحالية".

حمدي النقاز

وأردف" من الممكن أن يكون نادي فيوتشر أرسل عرضا من أجل التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد، والموسم القادم سيكون صعب للغاية ولا يوجد أي جديد في هذا الأمر حالياً".

واختتم" الظرف الحالي لنادي الزمالك صعب للغاية، ونبحث عن البدائل لأننا سوف نشارك في بطولات عديدة، وأتمنى التوفيق للجميع خلال الفترة القادمة، والخروج للإعارة سيكون على حسب المدة الموقعة في العقوبة على نادي الزمالك".