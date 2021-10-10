/655261/محامي-الزمالك-يوضح-الفارق-بين-التقاضي-أمام-الفيفا-والمحكمة-الرياضية-وسبب-إلغاء-عقوبة-حمدي-النقاز

أكد سالفاتوري، محامي نادي الزمالك في قضايا الفيفا، أن سمعة الأندية المصرية لم تكن جيدة لدى الفيفا في السابق ونحاول عودتها خلال الفترة القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" الزمالك كان يجب عليه دفع بعض المستحقات المتأخرة لحمدي النقاز وهو ما أدى لخسارة القضية".

وزاد" المحكمة الرياضية والفيفا كلا منهم لديه بعض الإجراءات، والفيفا لا يطلب جلسات استماع ويتم الحكم على أقوال الإدعاء فقط والوثائق التي يتم تقديهاط.

وواصل" أما المحكمة الرياضية يقدم كل طرف الأوراق الخاصة به ويكون هناك جلسات استماع، وهذا جيد للمحامين من أجل إقناع القضاة بأسباب الموكل التي دفعت للوصول لهذا الأمر".

وأكمل" قضية حمدي النقاز كانت المشكلة خاصة بالمبلغ التي يتقاضاه اللاعب، وحساب الإجمالي والصافي في عقد اللاعب، وكان ذلك دليلا جديدا في المحكمة الرياضية، ولذلك فاز الزمالك بالقضية".

واختتم" لا أستطيع أن أجزم على فوز الزمالك بقضية أتشيمبونج إذا كنت متواجد في بداية القضية، وكل قضية لها طبيعتها الخاصة وأمورها، ولكنني أؤكد أنني تواجد في النهاية".

محامي الزمالك لدى الفيفا: الحكم في قضية كهربا في نهاية هذا العام.. ومن المتوقع أن تكون عقوبة مالية تعويضية

أكد سالفاتوري، محامي نادي الزمالك، أنه بدأ العمل مع نادي الزمالك منذ عام ونصف.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر "جمهور التالتة" عملي مع نادي الزمالك كان عن طريق صديق لي في دولة الإمارات، ومثلت النادي في 5 قضايا وأهمهم كهربا ووقف القيد والنقاز".

وتابع" بالنسبه لقضية كهربا كنت في البداية، وحاليا ننتظر الحكم النهائي، وقضية النقاز تواصل معي النادي بعد قرار الفيفا الذي كان ضد النادي، وتواصلوا معي بشأن هذه القضية، وكانت هناك قضية خاصة بنادي سبورتنج لشبونة".

حمدي النقاز ومحمود كهربا

وزاد" كانت هناك قضية بشأن بنجامين أتشيمبونج وتاوصلوا معي في نهاية القضية، وآخر قضية كانت اللاعب خالد بوطيب".

وأكمل" أما قضية كهربا فنحن الأن في المداولة، وحاليا في قيد التحقيق، والمرحلة الأولى كانت جيدة، واللاعب قدم إستئناف ونحن أيضا، وفي إنتظار القرار النهائي".

واختتم" توقعاتي هي أن قضية كهربا قد خرق العقد مع نادي الزمالك، وسيكون هناك قيمة تعويض سيتم دفعة لنادي الزمالك، وأي قضية يكون هناك تعويض، وربما يتم الفصل في القضية في ديسمبر أو يناير".