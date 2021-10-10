/655262/محمود-جنش-علمت-بقرار-رحيلي-عن-الزمالك-من-وكيل-لاعبين-وتفاجئت-بقرار-الرحيل

أكد محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس فيوتشر، انه لا يعلم سبب الرحيل عن نادي الزمالك حتى الأن.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" تحدث معي وكيل لاعبين وقال لي هناك عرض جيد لي لأنه يعلم أن الزمالك قرر رحيلي عن الفريق، وهذا الوكيل الجميع يعرفة جيدا".

وواصل" تحدث معي الوكيل بأنه تحدث مع مسئولي الفريق بأنهم قرروا رحيلي عن الفريق في الموسم الجديد، وأكدت له أنني ملتزم مع النادي حتى يتم صدور قرار رحيلي عن الزمالك".

وزاد" كان هناك تغيير في الأمور المالية بيني وبين النادي في العقود، وتم تعديل العقود في أكثر من مرة، ولم أتواجد في النادي من أجل إيجاد الحلول الخاصة بالعقد الجديد".

واختتم" كنت ألعب خلال فترات وأنام مصاب ولم أتحدث مطلقاً، وفي معسكر برج العرب الأخير في نهاية الدوري قال لي كارتيرون أنه قرر إراحتي مثل باقي اللاعبين".