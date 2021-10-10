الإفتاء : لا يجوز شرعا هدم الآثار الفرعونية

جدة - نرمين السيد - أكدت دارالإفتاء المصرية، أنه لا يجوز شرعًا هدم الآثار الفرعونية، وذلك فى نفى لقول يؤيد هدم الآثار لأنها تماثيل.



جدة - نرمين السيد - أكدت دارالإفتاء المصرية، أنه لا يجوز شرعًا هدم الآثار الفرعونية، وذلك فى نفى لقول يؤيد هدم الآثار لأنها تماثيل. وأضافت الدار عبر صفحتها بفيسبوك، أن إقامة المتاحف أمر ضرورى فى عصرنا الحاضر؛ لأنَّه الوسيلة العلمية الصحيحة لحفظ آثار الأمم والحضارات السابقة

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