محمود جنش: قانون باتريس كاريترون أن من يلعب أساسياً يلعب بشكل مستمر.. ولكن يتغير معي دائما هذا القرار

/655263/محمود-جنش-قانون-باتريس-كاريترون-أن-من-يلعب-أساسيا-يلعب-بشكل-مستمر-ولكن-يتغير-معي-دائما-هذا-القرار

أكد محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى فيوتشر، أن كارتيرون مدرب الزمالك هو من قرر أن من يلعب لن يجلس على مقاعد البدلاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تيلفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" تحدث كارتيرون مع حراس الزمالك وأكد أن محمد عواد في أحد المرات كان يقدم مستوى متميز ولن يجلس على مقاعد البدلاء، وأرسل لي كاريترون مع مدرب حراس المرمى بأنني سوف أجلس على مقاعد البدلاء، وقلت له أنه يجب أن يتحدث معي المدير الفني وليس أي شخص آخر".

وواصل" ذهبت إلى كارتيرون وقلت له أن الحديث تغير وأنه كان يقول أن من يلعب بشكل أساسي لن يجلس إحتياطيا، وعندما ألعب يتم تغيير القواعد من أجل الجلوس من جديد على مقاعد البدلاء".

وزاد" رفضت حديث كارتيرون وقلت له أنني من كباتن نادي الزمالك، وأنه كان هناك فترة توقف شاركت خلالها وقدمت مستويات جيدة، وقام بإراحتي بدون أي سبب في المباريات الأخيرة".

وواصل" لم تسكن شباكي أي أهداف والمدير الفني معترف بذلك، وجلست بعد مباراة الأهلي بالدوري، وعندما أخطأت جلست إحتياطيا، وكنت ألعب مع الفريق ولدي إصابة كبيرة".

واختتم" كنت ألعب مع النادي وأنا مصاب والأطباء كانوا يطلبوا مني عدم اللعب، وهذا الأمر لم يتم تقديره، وكنت أتعرض للظلم من المدرب بدون أي أسباب".