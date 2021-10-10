/655264/محمود-جنش-هناك-إداري-عصفورة-ينقل-لـ-باتريس-كاريترون-كل-ما-يحدث-داخل-الزمالك

أكد محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس فيوتشر، أنه كان يجلس على مقاعد البدلاء حتى لا يتم أخذ مكافآت مالية.

ويرد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" إذا تحدثت عن بعض الأمور الخاصة بنادي الزمالك ستحدث أزمة كبيرة للمدرب ولبعض الأشخاص داخل النادي".

وزاد" إحتراما لنادي الزمالك وللجماهير لن أتحدث، ولم أتجاوز في حق كارتيرون وقلت له الحقيقة فقط، وعقدي كان ينص على أخذ مكافآت مالية حال التواجد مع منتخب مصر".

وواصل" لم أبعد عن معسكر نادي الزمالك، وهل يعقل أن أرحل عن معسكر الفريق ونحن أمام نهاية بطولة الدوري، وقلت له "لن ألعب معك من جديد".

وأكمل" تحدث حسين السيد، عضو اللجنة الكلفة بنادي الزمالك، وقال سيكون هناك تحقيق منفرد معي ومع المدرب منفرداً، فرفضت وقلت لابد أن يكون التحقيق أمام الجميع وبتواجد المدرب، ولم تحدث اي أزمة مع المدرب، وتحدث بصوت عالي أمام المدرب خلال لقاء سيراميكا".

واختتم" هناك شخص يعمل إداري في نادي الزمالك يدعى، أحمد إبراهيم، وينقل للمدير الفني كل ما يحدث داخل الفريق، وقال لسائق أتوبيس الزمالك أنني لن أتواجد في الأتوبيس".