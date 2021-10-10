/655265/محمود-جنش-دعم-الإعلام-والصحافة-لبعض-لاعبي-الزمالك-يمنع-عنهم-المشاكل-والأزمات

أكد محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس فريق فيوتشر، أن اللاعب الذي يتواجد بجانب الصحافة لن تحدث له أي أزمات في الفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" أزمتي مع نادي الزمالك زادت بشكل كبير لأنني ليس لي دفاع من الصحافة والإعلام، وإذا كان لي تواجد ودعم منهم لم تكن أن تحدث الأزمة من الأساس".

وواصل" حسين لبيب رئيس النادي، تواجد معي وقال لي أريد أن أعرف ما حدث مع كاريترون بعد قرار رحيلي عن الزمالك، فقلت له لماذا لم تتحدث قبل صدور هذا القرار".

وأكمل" قال لي حسين لبيب أنه يريد معرفة ما يحدث، فقلت له ما حدث من المدير الفني للزمالك، وهناك أمور كبيرة تحدث داخل الزمالك".

وزاد" لم أحصل على أموال كبيرة من نادي الزمالك، وعقدي مع نادي الزمالك لم يكن كبير، وهناك لاعبين داخل النادي حصلوا على أموال كبيرة لم أحصل عليها، وعقدي كان بالظرائب ويتم خصمها من عقدي".

واختتم" أكبر رقم حصلت عليه من نادي الزمالك كان 2 ملون جنية، بإستثناء الموسم الماضي كان 5 مليون جنية فقط، وتم اللعب في العقد الخاص بي وتم خصم مبالغ مالية ولست من هواة الظهور عبر إنستجرام وتقبيل قميص نادي الزمالك".