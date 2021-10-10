/655266/محمود-جنش-حدث-تعديل-في-القيمة-المالية-لعقدي-مع-الزمالك-بدون-إبلاغي-ولم-أحصل-على-أموال-من-كرة-القدم
أكد محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى فيوتشر، أن أي حارس تواجد داخل نادي الزمالك له تواجد مع الصحافة المصرية من أجل الحديث عنه.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" لم أتعود على الحديث دائما، وأحب الرد على أرض الملعب وسكوتي كان سبباً في عدم أخذ حقوقي من النادي".
وواصل" لم أحب أن يتدخل وكيل أعمالي في أزماتي مع نادي الزمالك، ولم أحصل على أموال كبيرة وكافية من كرة القدم، والتجديد الأخير مع نادي الزمالك حدث خلال 5 دقائق فقط".
وزاد" أرفض أن يحصل اللاعبين على أموال فقط دون الحصول على بطولات، وهناك أوقات خلال إصابتي لم يتواجد معي أي مبالغ مالية، واتحاد الكرة المصري ساعدني كثيراً في الأمور المالية".
وأكمل" لم أتحدث مع أي مسئول داخل نادي الزمالك من أجل المطالبة بحقوقي المالية، وإذا كان يريد النادي مساعدتي، لم تحدث أي لعب في العقد الخاص بنادي الزمالك، وحسين السيد على علم بما حدث في العقد الجديد مع نادي الزمالك".
واختتم" لم أتحدث على أن إداري نادي الزمالك قام بعمل أخطاء في عقدي مع نادي الزمالك وكنت أرفض أن يتعرض الإداري لأي أزمات أو خصومات، وحصلت على عقدي الجديد مع الزمالك وتم تغيير بنود التعاقد بعد ذلك".
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