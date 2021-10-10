/655267/محمود-جنش-كنت-أحد-أسباب-تعاقد-الزمالك-مع-أبو-جبل-وعواد-وتعرضت-للظلم-داخل-الفريق-بدون-أسباب

أكد محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى فيوتشر، أن أسامة نبيه لم يكن مقتنعاً بجلوسي على مقاعد البدلاء بعد الخسارة أمام الأهلي في الدوري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر "أون تايم سبورتس" كنت أرشح الحراس المميزين للتواجد مع نادي الزمالك خلال فترة إصابتي مع الفريق".

وزاد" كنت أحد أسباب تعاقد الزمالك مع محمد أبو جبل وعواد خلال فترة إصابتي، وأدعم كثيراً الحراس والوقوف في حراسة المرمى للمنتخب أو النادي رزق".

وواصل" حدثت فجوة بيني وبين محمود أبو جبل، ولا أعلم سبب ما حدث خلال الفترة الأخيرة بيننا، ومن الطبيعي أن يقتنع كل حارس بأنه الأفضل داخل الزمالك، والفاصل بين كل الحراس الملعب فقط".

واختتم" تعرضت للظلم داخل نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، وقرار رحيلي عن الفريق لم أتوقعه حتى الأن".