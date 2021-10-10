صاحب تريند «الطفاية دى» : البلد فيها شغل كتير .. ياريت الشباب يسيب القهاوى

جدة - نرمين السيد - وأوضح أيوب، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامية دينا عبد الكريم، عبر القناة الأولى المصرية، أن كل حلمه الذى يتمناه ألا يوجد بطالة مطلقا فى مصر.
وتابع: "يا ريت الشباب يسيبوا من القهاوى، والبلد فيها شغل كتير، والدولة بتدعم الشباب بشكل كبير، والبلد فى زمن الرئيس السيسى مفيشهاش وسايط".
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