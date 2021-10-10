النيابة تكشف كواليس العثور على 33 كرتونة لقاحات كورونا فى ترعة بالمنيا

جدة - نرمين السيد - كشف المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، كواليس أزمة العبوات الخاصة بلقاح فيروس كورونا والتى عثر عليها ملقاة على جوانب أحد الترع التابعة امركز بنى مزار بمحافظة المنيا.





وقال سمير فى مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON"، إن اللقاح يخص عقار سينوفارم، واشتملت الواقعة على 33 كرتونة تحتوى على 26.824 ألف جرعة، مضيفا أن التحقيقات ما زالت جارية حول الأزمة.

وأكد المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، أن مكتشف الواقعة أحد المراقبين الصحيين بعدما شاهد مجموعة من الأطفال يلهون بكراتين اللقاحات، فاتصل بالجهات المسؤولة وأخبرهم بالواقعة.

وأوضح أن وجود مثل هذه الواقعة يعد استثناء لا ينال من جهود الدولة فى مكافحة انتشار فيروس كورونا، متابعا: "بالعكس وجود الواقعة وتحرك الأجهزة بهذه السرعة يؤكد بما لا يرقى للشك أن وجود أى فساد هناك تواجهه يد سريعة تضرب عليه، وآلية وأجهزة ودولة لسيادة القانون ومكافحة الفساد".

وشدد على أنه فور الانتهاء من التحقيقات سيعلن ذلك فى بيان للرأى العام إعمالا لحق المواطن فى المعرفة والشفافية التى تنتهجها النيابة الادارية فى تحقيقاتها.