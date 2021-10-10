جدة - نرمين السيد - وأوضحت السيدة، أنها لا تستفيد من مبادرة التمويل العقارى الرئاسية، التى تعمل بفائدة 3%، بسبب شرط السن. وقالت: "مش عارفة استفيد منها عشان كبرت"، ليقول لها الرئيس: "النوبة هنشيلها من السن خالص"، فردت متسائلة "ينفع؟!"، ليقول الرئيس "آه ينفع". وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، السبت، قاعات وأجنحة معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، والذى يُعقد فى دورته الثالثة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسى يستجيب لطلب سيدة نوبية للاستفادة من مبادرة التمويل العقارى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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