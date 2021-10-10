/655269/بث-مباشر-لنهائيات-مستر-أولمبيا-2021-بمشاركة-بيج-رامي-حامل-اللقب
بدأت منافسات اليوم الختامي لبطولة مستر أولمبيا 2021، والجميع ينتظر النتيجة النهائية للبطل المصري بيج رامي، والذي ينافس على اللقب للعام الثاني على التوالي.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
ويقام حالياً التصفيات النهائية للألعاب المتواجدة في بطولة مستر أولمبيا 2021 والتي تقام في أمريكا، وبرغم صعوبة مشاهدة البطولة حالياً لعدم تواجد بث لها عبر شاشات التليفزيون.
ويلعب بيج رامي حالياً المباراة النهائية على مسرح مستر أولمبيا.
أهمهم هادي شوبان.. تعرف على منافسي بيج رامي على لقب مستر أولمبيا 2021
تأهل البطل المصري، بيج رامي لنهائي بطولة مستر أولمبيا بكل سهولة، وذلك بعد إجماع الخبراء.
وكان يشارك في بطولة مستر أولمبيا 18 لاعبا، تم صعود 6 لاعبين لنهائي مستر أولمبيا، والذي سوف يقام غدا الأحد.
وينافس بيج رامي على لقب هذا العام خماسي جيد، ولكن لم يرتقوا لإمكانيات بيج رامي، وذلك بشهادة الخبراء والحكام.
ولكن يعتبر هادي شوبان، هو المنافس الأول لبيج رامي على اللقب هذا العام، وهو الأقرب له فقط عن باقي المنافسين.
وفيما يلي السدادسي المتأهل لنهائي مستر أولمبيا 2021:
Big Ramy
William Bonac
Hunter Labrada
Hadi Choopan
Nick WalkerBrandon Curry
وكان فيل هيث حامل لقب البطولة 7 مرات على التاولي، أكد قبل أيام أن بيج رامي هو الأفضل هذا العام والأقرب لتحقيق اللقب، وسيكون المنافس الأول له فقط هادي شوبان.
بيج رامي يكتسح الجميع ويتأهل لنهائي مستر أولمبيا 2021
بدأت منافسات مستر أولمبيا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بمشاركة حامل اللقب المصري، بيج رامي.
ويشارك على مسرح مستر أولمبياد 18 لاعبا من نجوم كمال الأجسام على مستوى العالم، وذلك من أجل نيل اللقب.
وتمكن بيج رامي أن يصعد للمواجهة النهائية باكتساح الجميع، وبآراء جميع الخبراء، وسيتواجد على المسرح الختامي غدا الأحد، ويقترب من الحفاظ على اللقب للعام الثاني على التوالي.
بيج رامي مستر أولمبيا
وحصل بيج رامي على العلامة الكاملة والناجحة من جميع الخبراء على مسرح مستر أولمبيا، ويتنافس معه في النهائي 5 أبطال آخرين.
وفيما يلي السداسي المتأهل لنهائي مستر أولمبياد 2021:
Big Ramy
William Bonac
Hunter Labrada
Hadi Choopan
Nick Walker
Brandon Curry
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