محمود جنش باكياً: عمري ضاع في نادي الزمالك ولم يقف أحد بجانبي.. وفعلوا معي أشياء غير جيدة

/655270/محمود-جنش-باكيا-عمري-ضاع-في-نادي-الزمالك-ولم-يقف-أحد-بجانبي-وفعلوا-معي-أشياء-غير-جيدة

تحدث محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى الزمالك السابق، أنه أعطي الكثير للنادي، ولم يجد المقابل في النهاية.

ويرد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" ضيعت عمري في نادي الزمالك، ولمدة 10 سنوات لم أبخل بنقطة عرق واحدة".

وزاد" المسئولين في النادي عملوا معايا حاجات مش كويسة، ولم ألقى التقدير المناسب مقارنة بتاريخي مع النادي، ولم يقف أحد بجانبي".

وأكمل" علي ماهر مدرب فيوتشر، حدث بيني وبينه لقاء واحد فقط وأكد لي أنه لا يصدق ما يقال عني، وطلب مني التواجد مع النادي وأشكرة على الثقة الكبيرة التي أعطاها لي".

وواصل" ليه النادي يصورني للناس كأني عملت جناية وأنا مظلوم لم أفعل شئ نهائيا يظر مصلحة نادي الزمالك، ومش مصدق أني رحلت عن النادي حتى الأن".

واختتم" أنا أكيد غلطان لأني مش ملاك، أنا فقط رفعت صوتي على مدربي خلال الحديث معه، ولكن لم يحدث مني أي تجاوز تجاه أي شخص داخل نادي الزمالك".