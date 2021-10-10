انت الان تتابع تفاصيل خبر جريدة الوقائع المصرية تنشر قرار زيادة أسعار البنزين والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 225 تابع والصادر في 7 أكتوبر2021 ثلاث قرارات لوزير البترول والثروة المعدنية الدكتور طارق الملا تحمل أرقام 1680- 1681 – 1682 لسنة 2021 تضمنت زيادة أسعار البنزين وغاز السيارات بقيمة ربع جنيه للتر الواحد، ويعمل بهذا القرار اعتبارا من الساعة 9 صباحا اليوم 8 أكتوبر 2021.

وأضافت الجريدة أنه سيتم تثبيت هذة الأسعار لنهاية العام الجاري على الأقل، لحين الانعقاد التالي للجنة التسعير التلقائي.

تعرف على أسعار البنزين الجديدة

لتر البنزين 80: 7 جنيهات

لتر البنزين 92: 8.25 جنية

لتر البنزين 95: 9.25 جنية

متر مكعب الغاز الطبيعي للسيارات 3.75 جنية

كما حددت لجنة التسعير التلقائي سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بسعر 4200 جنيه بدلًا من 3900 جنية لكل طن تسليم لمستودعات التوزيع لصناعات قمائن الطوب والإسمنت وباقي القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى .

ووفقا لوزارة التجارة والصناعة الذي قرارات إلى أنه سيستمر العمل بأسعار بيع المازوت لباقي القطاعات على النحو التالي 1500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية، كما أكدت أن 2500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة حيث تبيع هذه الشركات إنتاجها من الكهرباء إلى شركات تابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

ويذكر أن الزيادة السابقة في الأسعار كانت بتاريخ 23 يوليو الماضي، حيث أعلنت لجنة التسعير التلقائي أنها اتخذت قرارها بناءً على متوسطات أسعار الخام في السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنية لفترة أبريل / يونيو 2021 واللذين يعتبران أهم عاملين مؤثرين ومددين لتكلفة إتاحة بيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.