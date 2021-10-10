/655271/خطوة-على-اللقب-بيج-رامي-يقترب-من-الحفاظ-على-لقب-مستر-أولمبيا-2021

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويواجه بيج رامي في التصفية النهائية البطل الأمريكي براندن كيري.

وكان براندن كيري وصيف بطولة مستر أولمبيا 2019، وكان أيضا وصيف بطولة العام الماضي، وجاء خلف البيج رامي.

وتنطلق المنافسات الختامية بعد قليل لبطولة مستر أولمبيا 2021 والختام بالتحدي الأقوي بين بيج رامي وبراندن كيري البطل الأمريكي.

التحكيم السري لـ مستر أولمبيا يضع «بيج رامي وبراندن كيري» للتنافس علي اللقب

يستعد بيج رامي، للمنافسة على لقب مستر أولمبيا 2021 خلال المنافسات التي تقام حاليا بأمريكا.

وبمتابعة الأخبار الخاصة بلجنة التحكيم والخبراء، قبل بداية النهائي في صباح غدا الأحد، يتوقع الجميع أن بيج رامي سيكون له نصيب الأسد في الفوز باللقب اليوم.

ويسعى بيج رامي للحفاظ على اللقب للعام الثاني على التوالي، ويعتبر هو الأجهز بين المشاركين لنيل اللقب.

ويرى الخبراء والتحكيم السري للبطولة أن براندن كيري سيكون المنافس الأول لبيج رامي على لقب مستر أولمبيا 2021.

بيج رامي

وتأهل بيج رامي للناهئي بجانب خماسي يتواجد معه ويتنافسون من أجل نيل اللقب.

أهمهم هادي شوبان.. تعرف على منافسي بيج رامي على لقب مستر أولمبيا 2021

تأهل البطل المصري، بيج رامي لنهائي بطولة مستر أولمبيا بكل سهولة، وذلك بعد إجماع الخبراء.

وكان يشارك في بطولة مستر أولمبيا 18 لاعبا، تم صعود 6 لاعبين لنهائي مستر أولمبيا، والذي سوف يقام غدا الأحد.

وينافس بيج رامي على لقب هذا العام خماسي جيد، ولكن لم يرتقوا لإمكانيات بيج رامي، وذلك بشهادة الخبراء والحكام.

ولكن يعتبر هادي شوبان، هو المنافس الأول لبيج رامي على اللقب هذا العام، وهو الأقرب له فقط عن باقي المنافسين.

وفيما يلي السدادسي المتأهل لنهائي مستر أولمبيا 2021:

Big Ramy

William Bonac

Hunter Labrada

Hadi Choopan

Nick Walker

Brandon Curry

وكان فيل هيث حامل لقب البطولة 7 مرات على التاولي، أكد قبل أيام أن بيج رامي هو الأفضل هذا العام والأقرب لتحقيق اللقب، وسيكون المنافس الأول له فقط هادي شوبان.