/655272/عاجل-بيج-رامي-يحقق-لقب-مستر-أولمبيا-2021-ويحافظ-على-اللقب-للعام-الثاني-على-التوالي

تمكن بيج رامي البطل المصري أن يحقق لقب مستر أولمبيا 2021، وذلك خلال العرض النهائي للبطولة والذي يقام حالياً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتواجد بيج رامي على مسرح مستر أولمبيا بجانب الأبطال المشاركين على اللقب، وتمكن من نيل اللقب أمام الجميع.

ويعتبر بيج رامي كان من أبرز المرشحين لنيل اللقب، وتمكن أن يهزم الجميع.

وتحدث بيج رامي في المؤتمر الأول قبل بداية المنافسة على اللقب وقال "جئت لمسرح أولمبيا من أجل هزيمة نفسي".

وقال أيضا "الشتاء قادم، وسوف يأتي مرتين في السنة بسبب تواجده في بطولة مستر أولمبيا".

وتحدث فيل هيث أسطورة بطولة مستر أولمبيا والحائز على اللقب 7 مرات من قبل على التوالي، بأن بيج رامي هو المرشح الأول لنيل اللقب هذا العام.

وخرجت أخبار صحفية أيضا من داخل لجنة التحكيم السري بأن بيج رامي وبراندن كيري سيكونوا المنافسين على اللقب هذا العام.