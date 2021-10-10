/655274/أول-تعليق-من-بيج-رامي-بعد-الفوز-بلقب-مستر-أولمبيا-2021-صور

تحدث البطل المصري بيج رامي، بعد الفوز ببطولة مستر أولمبيا 2021 وللمرة الثانية على التوالي عن الإنجاز الكبير الذي حققه اليوم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان أول تعليق من بيج رامي بعد الفوز باللقب قائلاً على فيسبوك "تعالى تعالى جنب أخوك مكانك محفوظ الحمد لله".

عاجل.. بيج رامي يحقق لقب مستر أولمبيا 2021 ويحافظ على اللقب للعام الثاني على التوالي

تمكن بيج رامي البطل المصري أن يحقق لقب مستر أولمبيا 2021، وذلك خلال العرض النهائي للبطولة والذي يقام حالياً.

وتواجد بيج رامي على مسرح مستر أولمبيا بجانب الأبطال المشاركين على اللقب، وتمكن من نيل اللقب أمام الجميع.

ويعتبر بيج رامي كان من أبرز المرشحين لنيل اللقب، وتمكن أن يهزم الجميع.

وتحدث بيج رامي في المؤتمر الأول قبل بداية المنافسة على اللقب وقال "جئت لمسرح أولمبيا من أجل هزيمة نفسي".

وقال أيضا "الشتاء قادم، وسوف يأتي مرتين في السنة بسبب تواجده في بطولة مستر أولمبيا".

بيج رامي

وتحدث فيل هيث أسطورة بطولة مستر أولمبيا والحائز على اللقب 7 مرات من قبل على التوالي، بأن بيج رامي هو المرشح الأول لنيل اللقب هذا العام.

وخرجت أخبار صحفية أيضا من داخل لجنة التحكيم السري بأن بيج رامي وبراندن كيري سيكونوا المنافسين على اللقب هذا العام.