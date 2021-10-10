الأرصاد تتوقع طقس اليوم : ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. وعظمى القاهرة 31

جدة - نرمين السيد - ويسود اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية فى الصباح الباكرعلى بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 31 21

الإسكندرية 29 21

وادى النطرون 30 20

طنطا 31 21

شبين الكوم 31 21

دمنهور 30 21

بلطيم 29 21

مطروح 28 21

السلوم 30 20

سيوة 32 16

بورسعيد 28 23

دمياط 28 21

الزقازيق 31 20

المنصورة 31 20

الإسماعيلية 32 19

السويس 31 20

العريش 28 22

رفح 28 21

رأس سدر 32 20

نخل 30 17

نويبع 34 25

طابا 31 22

كاترين 32 14

الطور 31 23

شرم الشيخ 34 25

الغردقة 34 24

مرسى علم 34 25

الفيوم 34 20

بنى سويف 34 20

المنيا 35 21

أسيوط 36 21

سوهاج 38 22

قنا 40 23

الأقصر 40 25

أسوان 41 26

إدفو 41 25

أبوسمبل 40 25

الوادى الجديد 38 21

شلاتين 36 23

أبورماد 36 22

حلايب 33 23

رأس حدربة 33 22