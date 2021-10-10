/655275/مواعيد-مباريات-اليوم-الأحد-والقنوات-الناقة

تقام اليوم الأحد العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم فى مقدمتها مواجهة إسبانيا ضد فرنسا فى نهائى الأمم الأوروبية، فضلا عن مواجهتى كولومبيا ضد البرازيل والأرجنتين ضد أوروجواي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: مواعيد مباريات التصفيات بوليفيا أمام بيرو في تمام الساعة العاشرة مساء فنزويلا أمام الإكوادور في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء كولومبيا أمام البرازيل في تمام الساعة الحادية عشر مساء على قناة beIN Sports Connect الأرجنتين أمام أوروجواي في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحا على قناة beIN Sports Connect تشيلي أمام باراجواي في تمام الساعة الثانية صباحا مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية إيطاليا أمام بلجيكا في تمام الساعة الثالثة عصرا على قناةbeIN Sports 1 HD Premium إسبانيا أمام فرنسا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium مواعيد مباريات التصفيات الأفريقية جمهورية إفريقيا الوسطى نيجيريا الساعة الثانية ظهرا كينيا مالي الساعة الثالثة عصرا أوغندا أمام رواندا الساعة الثالثة عصرا بنين أمام تنزانيا في تمام الساعة الثالثة عصرا زامبيا أمام غينيا الاستوائية الساعة السادسة مساء مدغشقر جمهورية الكونغو في تمام الساعة السادسة مساء الرأس الأخضر أمام ليبيريا في تمام الساعة السادسة مساء موريتانيا أمام تونس في تمام الساعة التاسعة مساء

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