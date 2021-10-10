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مواعيد مباريات اليوم الأحد.. والقنوات الناقة

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تقام اليوم الأحد العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم فى مقدمتها مواجهة إسبانيا ضد فرنسا فى نهائى الأمم الأوروبية، فضلا عن مواجهتى كولومبيا ضد البرازيل والأرجنتين ضد أوروجواي. 

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات التصفيات 

بوليفيا  أمام بيرو في تمام الساعة العاشرة مساء                

فنزويلا أمام الإكوادور في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء               

كولومبيا أمام البرازيل في تمام الساعة الحادية عشر مساء على قناة beIN Sports Connect

الأرجنتين أمام أوروجواي في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحا على قناة beIN Sports Connect

تشيلي  أمام باراجواي  في تمام الساعة الثانية صباحا                  

 مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية 

إيطاليا  أمام بلجيكا في تمام الساعة الثالثة عصرا على قناةbeIN Sports 1 HD Premium   

إسبانيا  أمام فرنسا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium  

مواعيد مباريات التصفيات الأفريقية 

جمهورية إفريقيا الوسطى  نيجيريا  الساعة الثانية ظهرا       

كينيا  مالي  الساعة الثالثة عصرا        

أوغندا أمام  رواندا  الساعة الثالثة عصرا    

بنين أمام تنزانيا في تمام الساعة الثالثة عصرا

زامبيا أمام  غينيا الاستوائية  الساعة السادسة مساء

مدغشقر  جمهورية الكونغو في تمام الساعة السادسة مساء    

الرأس الأخضر أمام ليبيريا  في تمام الساعة السادسة مساء         

موريتانيا  أمام تونس في تمام الساعة التاسعة مساء 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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