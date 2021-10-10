/655276/موعد-مباراة-البرازيل-ضد-كولومبيا-فى-تصفيات-المونديال

يحل منتخب البرازيل ضيفا ثقيلا على نظيره الكولومبي، في المواجهة المقرر إقامتها في الحادية عشر من مساء اليوم، الأحد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

على ملعب "ميتروبوليتانو روبرتو ميلينديز"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 11:00مساءً.

وضمنت البرازيل التواجد في المونديال المقرر إقامته على الأراضي القطرية بعد جمع 27 نقطة من 9 مباريات، وتسعى كتيبة المدرب تيتي لمواصلة نتائجها المذهلة والاستعداد بصورة مثالية لكأس العالم.

أما كولومبيا فهي الآن تأتي في المركز الخامس برصيد 14 نقطة، ويتأهل إلى المونديال أول أربعة منتخبات مباشرةً، فيما يلعب صاحب المركز الخامس ملحق مع منتخب من قارة أخرى لحسم الوصول إلى قطر.

تتويج بالميدالية الذهبية

ومن ناحيه اخري توج منتخب البرازيل بالميدالية الذهبية بمسابقة كرة القدم بأولمبياد طوكيو 2020، وذلك عقب الفوز على منتخب إسبانيا بنتيجة 2/1، وأحرز هدفي البرازيل كل من: ماتيوس كونيا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ومالكوم فيليبي في الدقيقة الـ 108، بينما أحرز هدف إسبانيا الوحيد ميكيل أويارزابال في الدقيقة الـ 61 من زمن المباراة.

يذكر أن منتخبنا الوطني، كان قد ودع البطولة عقب الخساراة امام منتخب البرازيل في الدور ربع النهائي.

واستفتح منتخبنا الأولمبي مشواره في طوكيو بالتعادل السلبي امام منتخب إسبانيا، قبل أن يخسر أمام منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، ثم حقق الفوز على منتخب أستراليا بهدفين نظيفين، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية، ليتأهل الفراعنة في وصافة المجموعة بصبة إسبانيا المتصدر.