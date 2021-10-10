صور.. مدارس الشرقية تستقبل طلابها بالأغانى الوطنية بأول يوم دراسة

جدة - نرمين السيد - توافد التلاميذ فى أول يوم دراسى بالعام الجديد على مدارس محافظة الشرقية، وسط إجراءات احترازية، حيث شددت الإدارات التعليمية على ضرورة ارتداء الكمامة، وقياس درجات الحرارة، والالتزام بالتباعد الاجتماعى.





واستقبلت مدرسة الوادى الشرقى الرسمية للغات، بمدينة أبوحماد، الطلاب فى اليوم الأول من العام الجديد بالأغانى الوطنية، كما استقبلت مدرسة المستقبل الرسمية للغات الطلاب وسط احتفالات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية. وأمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بشن حملات مكثفة لرفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق العامة، ورفع الإشغالات، وتسويه الشوارع بالجليدر، والتأكد من تغطية جميع البالوعات بالطرق المؤدية إلى المدارس، تزامناً مع انطلاق العام الدراسى الجديد. كما وجه المحافظ بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بمحيط المدارس فضلاً عن تطهيرها من الداخل قبل استقبالها للطلاب حرصاً على سلامتهم من الإصابه بالفيروسات.

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