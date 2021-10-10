«بيشوى».. تلميذ لم يمنعه ضمور العضلات من الذهاب للمدرسة

جدة - نرمين السيد - ولفت الطفل "بيشوى" أنظار الجميع، إذ حرص على حضور الدراسة من أول يوم، رغم معاناته من ضمور فى العضلات.

وقال والده لـ "دوت الخليج"، إن نسبة ذكاء طفله عالية للغاية، وهو ما يساعده على تلقى المعلومات، مؤكدًا أنه سيأتى معه يوميًا فى الصباح، ويعود مع نهاية اليوم ليأخذه إلى المنزل مرة أخرى.

كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن استقبال 6.297 حالة بالعيادات المخصصة لاستقبال مصابى الضمور العضلى من الأطفال، فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلى الشوكى فى مصر، وتقديم الخدمة الطبية من خلال إتاحة العلاج الجينى للمصابين من الأطفال، منذ إطلاق المبادرة فى شهر يوليو الماضى.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعى والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تشخيص 281 حالة مصابة بالضمور العضلى بعد إجراء الفحوصات الإكلينيكية اللازمة والفحوصات الجينية والبيولوجيا الجزئية، لافتًا إلى تحويل 66 حالة من بينهم بعد اكتمال الملف الطبى الخاص بهم؛ إلى اللجنة العليا، برئاسة الدكتور محمد حسانى مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، وتضم أساتذة من كل من (وزارة الصحة والسكان والجامعات المصرية والخدمات الطبية للقوات المسلحة)، لتقييم تلك الحالات، تمهيدًا لتلقى العلاج.