الزمالك يواصل تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة توسكر الكيني

/655281/الزمالك-يواصل-تدريباته-اليوم-استعدادا-لمواجهة-توسكر-الكيني

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأحد في الخامسة مساءً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لخوض لقاء توسكر الكيني المقرر له يوم ١٦ أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليجالتفاصيل:

وتطير بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل حيث سيسافر وفد اليوم الأحد يضم الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي وإبراهيم زارع إداري الفريق والشيف الخاص بالفريق، على أن يسافر باقي أفراد البعثة غدا الإثنين، ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر الحالي ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات برفقة أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين.

وكان الفريق خاض مباراة ودية مساء الجمعة أمام فريق الاتحاد الليبي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتطير بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي وإبراهيم زارع إداري الفريق والشيف الخاص بالفريق، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات برفقة أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين.

كارتيرون

ويتمسك المدرب بضم مهاجم أجنبي جديد في الفريق وسط النقص العددي وعدم تواجد سوى الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي فقط.

وأخطر المدير الفني الإدارة بأنه حال تعثر ضم مهاجم اجنبي فالأفضل هو استمرار عمر السعيد وعدم إعارته بعد العروض العديدة التي تلقاها اللاعب من بعض الأندية في الدوري وعلى رأسها الجونة الذي يرغب في تجديد إعارته.

وأوضح مدير شؤون اللاعبين في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك أن أوناجم أصبح يحق له المشاركة مع الفريق في المباريات المحلية في حين سيتم قيده في القائمة الأفريقية خلال شهر يناير المقبل ليشارك مع الفريق أفريقيا بداية من دور المجموعات.

الاتحاد الدولي لكرة القدم

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم وافق على تسلم الزمالك للبطاقة الدولية للاعب من قبل نظيره المغربي بعد انتهاء إعارة أوناجم للوداد المغربي.

وسبق وحصل الزمالك على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لقيد محمد أوناجم في قائمة الفريق الموسم الجديد بعد عودته من الإعارة .