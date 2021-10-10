/655282/موعد-مباراة-فرنسا-ضد-اسبانيا-والتشكيل-المتوقع

يدخل منتخب فرنسا مباراته اليوم الاحد أمام نظيرة اسبانيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً على ملعب "سان سيرو" بمدينة ميلانو الإيطالية، في نهائي النسخة الحالية من مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع

حراسة المرمى: أوناى سيمون

خط الدفاع: أزبيليكويتا، لابورت، باو توريس، ألونسو

خط الوسط: جافى، بوسكيتس، كوكى

خط الهجوم: فيران توريس، سارابيا، ميكيل أويارزابال

تشكيل منتخب فرنسا المتوقع

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: كوندى، فاران، لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: بافارد، تشواميني، بوجبا، ثيو هيرنانديز

خط الهجوم: جريزمان، كيليان مبابى، كريم بنزيما

انتهت أحداث مباراة منتخب فرنسا وبلجيكا، بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين، لصالح الديوك الفرنسية، في لقاء الدور القبل النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وسجل الدولي البلجيكي كارسكو مهاجم فريق اتليتيكو مدريد الهدف الأول لفريقية، وسجل روميرو لوكاكو الهدف الثاني في المباراة، من خلال مرور وتصويب فوق لوريس ويسكنها الشباك.

عاد الدولي الفرنسي كريم بنزيما في نتيجة المباراة مع منتخب بلاده في الدقيقة الـ 62 من خلال مرور رائع من مبابي على تيليمانس ومرر الكرة إلى بنزيما داخل منطقة الجزاء، ومن ثم استدار وسدد كرة بالقدم اليسرى داخل الشباك.

وسجل كيليان مبابي الهدف الثاني والتعادل للديوك الفرنسية في الدقيقة الثامنة والستون من عمر المباراة، من خلال ضربة جزاء، تحصل عليها انتوان جريزمان، ويسددها مبابي على يسار المرمي ويسكنها الشباك.

وسجل صيو هيرنانديز الهدف الثالث والفوز لمنتخب فرنسا في الدقيقة التسعين من عمر المباراة، من خلال كرة عرضية من الطرف الأيمن لصالح فرنسا عن طريق بافارد شتتها المدافع لترتد إلى ثيو هيرنانديز على حدود منطقة الجزاء الذي سدد صاروخية لمسها كورتوا بأطراف أصابعه لتسكن الكرة الشباك.