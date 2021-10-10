/655283/موعد-مباراة-الأرجنتين-أمام-أوروجواي-في-تصفيات-كأس-العالم-2022

يدخل منتخب الأرجنتين مباراته اليوم الاحد أمام نظيرة أوروجواي، ويستضيف ملعب مونومينتال، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الثاني في تصفيات المونديال برصيد 19 نقطة، بفارق 8 نقاط عن منتخب البرازيل المتصدر، وتعادل في المباراة الأخيرة مع باراجواي سلبياً بدون أهداف.

أما منتخب أوروجواي فيقع في المركز الرابع برصيد 16 نقطة، وقد تعادل أيضاً في المباراة الأخيرة مع منتخب كولومبيا.

ترتيب باريس سان جيرمان

وتلقي فريق باريس سان جيرمان الهزيمة الأولي لة هذا الموسم بعدما قدم أداءً مميز في الجولات الماضية ببطولة الدوري الفرنسي، حيث حقق الفوز في الجولات الثمان السابقة، وهو الأقوى هجومًا بتسجيل 22 هدفًا، والثاني دفاعًا بعدما تلقت شباكه سبعة أهداف.

وحصد باريس سان جيرمان حتى الآن 24 نقطة، يتصدر بها ترتيب فرق الدوري الفرنسي، ويبتعد بفارق تسع نقاط عن لانس صاحب المركز الثاني.

نتيجة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

شهدت الدقيقة الثامنة تسجيل نادي باريس سان جيرمان هدف اللقاء الأول عن طريق إدريسا جايي بعد تسديدة صاروخية رائعة.

واستمرت محاولات نادي مانشستر سيتي لتعديل النتيجةوتسجيل هدف التعادل عن طريق محاولات رخيم ستيرلينج الذي سدد كرة واصطدمت بالعارضة, وبرناردو سيلفاولكن باءت محاولاتهم بالفشل.

لينتهي الشوط الأول بتقدم النادي الفرنسي بهدف نظيف أحرزه الاعب إدريسا جايي.

ثم يضاعف الأرجنتيني ليونيل ميسي النتيجة لصالح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعد تسديدة أكثر من رائعة علي يسار الحارس الذي لم يستطع التصدي لها وتصبح النتيجة تفوق نادي باريس سان جيرمان بهدفين نظيقين أحرزهما إدريسا جاي في الدقيقة الثامنة , وليونيل ميسي في الدقيقة 76.

وتنتهي المباراة بتفوق نادي باريس سان جيرمان بنتيجة هدفين نظيفين وتسجيل ليونيل ميسي أول أهدافة مع النادي الفرنسي.

تشكيل باريس سان جيرمان

وكان الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو مدرب سان جيرمان قد بدأ المباراة بتشكيل هجومي ناري، ضم مبابي، ميسي، نيمار ودي ماريا

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، كمبيبي، مينديز

خط الوسط: جاي، فيراتي، دي ماريا

خط الهجوم: نيمار، مبابي، ميسي.