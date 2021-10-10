مقتطفات من حفل خطوبة نجلة الفنان عامر منيب..«شهد حضور والدها»

/655284/مقتطفات-من-حفل-خطوبة-نجلة-الفنان-عامر-منيبشهد-حضور-والدها

احتفلت مريم عامر منيب، نجلة الفنان الراحل عامر منيب، بحفل خطوبتها في حضور عدد كبير من النجوم على رأسهم الفنانة شيرين رضا التي كانت اول الحاضرين بالحفل، وحرصت مريم على إشعال حفلتها بحضور صوت والدها العذب من خلال عرض باقة من أفضل أغانيه.

دوت الخليج يرصد مقتطفات من حفل مريم عامر منيب

إطلالة مريم عامر منيب

ظهرت مريم عامر منيب بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان سماوي بقصة الكب، قصير من جهة ومن جهة أخرى به اكستنشن، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، وكانت مميزة للغاية بحضورها البسيط والهادئ كوالدها، كما خطفا شقيقتيها نور وزينة أنظار الحضور رفقة والدتهم التي ارتدت فستانًا طويل باللون الموف.

مريم عامر منيب تتفتح حفلتها بنغمات والدها

وبدأت مريم بافتتاح حفل خطبتها من خلال الرقص على نغمات والدها الراحل من أغنية “جيت على بالي”، والتي تغنت بها منذ فترة وأضافت إليها بعض الكلمات ونالت بعدها إشادات عديدة محققة نجاحات ساحقة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

أما المقطع الذي اختطف قلوب الجماهير فهي تراقص مريم عمر منيب مع خطيبها على أنغام “طلع الحلو وبس”، وأخذ رواد التواصل الإجتماعي في تداول الفيديو عبر صفحاتهم مشيدين بانسجامهما وتألقهما معا.

الفنان عامر منيب

عامر منيب ولد في 2 سبتمبر 1963، وظهر مع نهاية القرن العشرين، وقدّم العديد من الألبومات، ومنها: "حب العمر، أول حب، علمتك، فاكر، أيام وليالي"، كما دخل إلى مجال التمثيل حيث شارك بعدد من الأفلام السينمائية، منها: "سحر العيون، كامل الأوصاف، الغواص، وكيمو وأنتيمو"، قبل أن يرحل عن عالمنا يوم 26 نوفمبر 2011.

وكانت مريم قد أحيت ذكرى وفاته الثامنة بعد تقديم أغنية «عامل أية في حياتك»، والتي جمعت فيها صوتها مع صوت والدها الراحل، وذلك عام 2019.