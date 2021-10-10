مواعيد عرض الموسم الثالث من «الآنسة فرح» والقنوات الناقلة

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يستعد أبطال مسلسل «الآنسة فرح» في موسمه الثالث لإنطلاق أولى حلقاته اليوم الأحد، بعد فترة طويلة من عرض الموسم الثاني وترقب عدد كبير من الجماهير معرفة تفاصيل العمل الجديد وموعد عرضه.

دوت الخليج يرصد مواعيد عرض الموسم الثالث من الأنسة فرح

ويُعرض مسلسل «الآنسة فرح» بموسمه الثالث على قناة MBC مصر من الأحد إلى الخميس 9:00 مساءُ، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، ويشهد الموسم الجديد العديد من التطورات في الأحداث، إضافة إلى وقوع حدث مفاجئ يقلب كل الموازين.

أبطال مسلسل الآنسة فرح

مسلسل «الآنسة فرح» يشارك فيه نخبة من النجوم، منهم أسماء أبواليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول، تامر فرج وآخرين، وقد تولى رواية أحداث الموسم الثالث أحمد الجارحي بأسلوب سلس ومحبب، وهو من كتابة محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج.

نهاية «الآنسة فرح» الموسم الثاني

وانتهى الموسم الثاني من العمل بمواجهة فرح، التي تلعب دورها الفنانة أسماء أبو اليزيد، للعديد من الضغوطات في حياتها، واختتمها إطلاق النار على طارق الذي لعب دوره محمد الكيلاني، وفي الموسم الثالث يشهد الآنسة فرح العديد من التطورات في الأحداث.

وبعد تعرض طارق لطلق ناري في ليلة الزفاف، يتم إدخاله على وجه السرعة إلى المستشفى، لكن دومًا ستعيش فرح مشاعر متناقضة بين سعادة وحزن، إضافة إلى وقوع حدث مفاجئ يقلب كل الموازين.

أسماء أبو اليزيد مع أحمد مكي في الكبير 6

وفي سياق متصل، بدأ صناع سلسلة مسلسل «الكبير أوي» للتحضير لموسم سادس من العمل الذي خاض بطولته على مدار 5 أجزاء الفنان أحمد مكي بجانب الفنانة دنيا سمير غانم واستطاعا من خلاله تحقيق نجاحا ساحقا، لكن لخلاف بين مكي ودنيا اعتذرت الأخيرة عن تقديم موسم جديد لذا توقف اصداره لسنوات.

واستقر صناع العمل على الفنانة أسامة أبو اليزيد لتقديم البطولة النسائية أمام مكي خلال احداث الموسم السادس بدلا من الفنانة دنيا سمير غانم، من المقرر أن يتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن باقي أبطال العمل عقب التعاقد بشكل رسمي معهم، خاصة أن الجزء الجديد سيضم عددا كبيرا من النجوم الجدد الذين لم يشاركوا في الأجزاء السابقة.