نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. كثافات بالدائرى ونصائح بتجنب 26 يوليو

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أنه تم تفعيل خطة المرور لاستقبال العام الدراسى الجديد، وانتشار الخدمات المرورية على كافة الطرق وبمحيط المدارس والجامعات، كذلك تفعيل خطوط الإغاثة 01221110000، وأيضا 011555444، و136 التابع للإدارة العامة لمرور القاهرة.

وتابع صابر أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى والقبلى، فيما عدا محافظة الإسكندرية التى ظهرت بها بعض الكثافات عند مطلع كوبرى 14 مايو المتجه لسموحة، وأيضا عند محور أبو قير عند منطقة كفر عبده.

كما ظهرت بعض الكثافات أعلى الطرق الدائرية منها أعلى دائرى المنيب المتجه لدار السلام والمرج الزراعى القادم من قليوب ومتجه لشبرا الخيمة.

ولفت إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور، كذلك قامت الادارة العامة لمرور القاهرة بتعيين خدمات مرورية بإشراف اللواء/عمرو البيلى، بما يتلائم مع مواعيد بدء اليوم الدراسى بنطاق المدارس والجامعات.

كما أوضح أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا عند منزل محور صفط القادم من الدائرى ومتجه لجامعة القاهرة، كذلك الأمر عند مطلع كوبرى عباس و15 مايو.

أما فيما يخص محافظة القاهرة فظهرت بعض الكثافات عند مطلع كوبرى الحلمية القادم من المطرية والكابلات والمتجه للتجنيد ومصر الجديدة.

كما وجة اللواء/ محمد لبنه مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، على نشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستعياب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية مع تنظيم الحركة المرورية بنطاق الأماكن التعليمية منذ الساعة 6 صباحا لتوفير مناخ آمن للطلاب.