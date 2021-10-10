عاجل.. قرار جمهورى بتعيين وائل النجار سفيرًا لدى البرتغال

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 436 لسنة 2021 بتعيين عادل حسن محمد الألفى، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية البرتغال، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارًا من 1-12-2021.





وتضمن القرار تعيين وائل أبو بكر عبد القادر النجار، السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرًا فوق العادة، مفوضًا لدى حكومة جمهورية البرتغال اعتبارًا من 1-12-2021. نشر القرار فى الجريدة الرسمية.

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