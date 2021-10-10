فيديو وصور.. رئيس جامعة المنيا يمنع طالبة من الدخول بسبب عدم ارتداء الكمامة

جدة - نرمين السيد - وكان فى استقبال الطلاب على بوابة التعقيم، الدكتور مصطفى عبد النبى، رئيس الجامعة، والذى قدم التهنئة لهم بمناسبة العام الجديد، وحثهم على بذل الجهد، لتحقيق أعلى الدرجات.

ورصدت كاميرا دوت الخليج، حرص رئيس الجامعة على ضرورة ارتداء الطلاب للكمامة، إذ منع طالبة من الدخول بسب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

والتزم الطلاب بارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعى، فيما حرصت إدارة الجامعة على قياس درجات الحرارة لهم، وإطلاق حملات توعية بأهمية اللقاحات، والوقاية من الفيروسات.