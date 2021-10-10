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جدة - نرمين السيد - وكان فى استقبال الطلاب على بوابة التعقيم، الدكتور مصطفى عبد النبى، رئيس الجامعة، والذى قدم التهنئة لهم بمناسبة العام الجديد، وحثهم على بذل الجهد، لتحقيق أعلى الدرجات.
ورصدت كاميرا دوت الخليج، حرص رئيس الجامعة على ضرورة ارتداء الطلاب للكمامة، إذ منع طالبة من الدخول بسب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية
والتزم الطلاب بارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعى، فيما حرصت إدارة الجامعة على قياس درجات الحرارة لهم، وإطلاق حملات توعية بأهمية اللقاحات، والوقاية من الفيروسات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو وصور.. رئيس جامعة المنيا يمنع طالبة من الدخول بسبب عدم ارتداء الكمامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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